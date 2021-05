Plus de 40 % de la population régionale est vaccinée

La vaccination contre la COVID-19 a atteint un rythme de croisière plus soutenu dans la région. Plus de 40 % de la population régionale est désormais vaccinée, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale qui s'établit à un peu plus de 38 %.

Le directeur de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault, précise que 119 944 doses ont été administrées jusqu'à maintenant.

Autre bonne nouvelle, depuis lundi, l'ensemble des résidents des CHSLD ont reçu leur deuxième dose de vaccin. La santé publique régionale a reçu la confirmation qu'elle recevra suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de la population d'ici le 24 juin prochain.

«Et j'oserais m'avancer: c'est possible que nous terminions une semaine avant. Donc il s'agit de prendre des rendez-vous le plus tôt possible et nous terminerons.»

Vendredi, la vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 35 ans et plus. Au total, 14 000 doses de vaccin seront distribuées cette semaine, principalement ce weekend. Notons que la campagne de vaccination chez Produits forestiers Résolu débutera la semaine prochaine au Cégep de Saint-Félicien.

Par ailleurs, la situation pandémique est un peu plus confortable dans la région, estime la santé publique. Le directeur régional, Dr Donald Aubin, qualifie les chiffres des derniers jours d'encourageants.