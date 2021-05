Plus de 75 % des 45 ans et plus maintenant vaccinés en région

Avec 45,3 % de sa population vaccinée, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est toujours en tête de peloton dans la province. Au cours des prochains jours, 17 000 personnes recevront leur première dose.

La cible imposée par Québec de 75 % est largement atteinte chez les 45 ans et plus et en voie de l'être chez les 40-44 ans (72 %). Le directeur de la campagne régionale, Marc Thibeault, ajoute que 24h après l'ouverture de la prise de rendez-vous chez les 25-29 ans, 41 % d'entre eux avaient déjà pris leur rendez-vous.

Situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean en date du 12 mai 2021, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les résidents des RPA auront tous reçu leur deuxième dose d'ici la fin du mois. Ensuite débutera la campagne chez les 12 à 17 ans. La santé publique est à ficeler les derniers détails avec les commissions scolaires.

« On s'attend à ce que ces jeunes qui ont des parents qui se sont fait vacciner vont aussi l'accepter. On veut en faire une fête avec eux en leur donnant la bonne information. On va demander la contribution d'influenceurs et on va faire des concours pour solliciter leur participation. » - Marc Thibeault, directeur de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pas encore sortis du bois

Les Saguenéens et les Jeannois doivent malgré tout continuer à faire attention et à appliquer les trois règles sanitaires de base : lavage des mains fréquent, pas de rassemblements et distanciation de deux mètres.

Selon les dernières données de la santé publique, 40 % de la population régionale applique à la lettre ces trois mesures. La proportion était de 46 % au début du mois d'avril. Le Dr Donald Aubin indique que les dernières enquêtes épidémiologiques ont dévoilé que certaines personnes ont jusqu'à 20 contacts.

« La propagation reste importante dans la communauté. C'est ça qui fait qu'on a un bruit de fond, une propagation qui est toujours constante. C'est vraiment la communauté qui est la cause #1. »

Il y a toujours une quarantaine d'éclosions dans la région dont plusieurs milieux de travail. Le restaurant-bar Le Crapaud à Alma a d'ailleurs été obligé de fermer ses portes au cours des dernières heures.