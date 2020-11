Plus de 8 200 comprimés de méthamphétamine saisis au Saguenay

Les corps policiers régionaux ont effectué deux perquisitions en moins de 24h. La première s'est déroulée sur le chemin de la Réserve à Chicoutimi, jeudi en fin de journée.

Un homme de 36 ans a été arrêté par les sergents-détectives qui ont également saisi dans le logement plus de 2 200 comprimés de méthamphétamine ainsi que du cannabis et du hachisch. Deux armes prohibées ont été retrouvées sur place et plus de 31 000 $ en argent.

2 241 comprimés de méthamphétamine

211 grammes de cannabis

16 grammes de hachisch

31 076,50 $

2 armes prohibées La saisie en bref :

L'homme devra faire face à la justice tout comme un résident de 29 ans qui a été arrêté aujourd'hui à Saint-Honoré.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont débarqué dans une résidence de la rue de l'Alizée où là aussi, ils ont mis la main sur un butin important, dont 30 000$ en argent.

Ils ont saisi 6 000 comprimés de méthamphétamine, environ 500 grammes de cocaïne et un peu plus de 9 kilogrammes de cannabis illicite.