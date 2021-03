Plus de gens pourront se recueillir dans les lieux de culte

Les gens pourront se réunir à plus de 25 personnes dans les églises à compter du 8 mars, en zone orange. Selon la capacité du lieu de culte, jusqu'à 100 personnes auront la possibilité de se rassembler.

C'est une très bonne nouvelle, lance le prêtre Jean Gagné au diocèse de Chicoutimi. Il explique qu'elle arrive à temps pour la Semaine sainte, un moment de l'année important pour les fidèles.

Les célébrations du dimanche des Rameaux le 28 mars ainsi que du Vendredi saint et de Pâques le 4 avril, affichaient déjà complet à plusieurs endroits.

Cette nouvelle capacité permettra également aux familles de se réunir en plus grand nombre lors de funérailles. Les derniers mois ont donné lieu à plusieurs moments déchirants. :

« Les gens devaient voir qui dans la famille et les amis pouvaient être présents avec seulement 25 personnes. Même si tout le monde comprenait et qu'il y avait la diffusion sur le web, ça donnait des moments déchirants. » - Jean Gagné, prêtre

Le prêtre ne s'est par ailleurs pas habitué à ces cérémonies chamboulées depuis un an en raison des mesures sanitaires. Il espère que les familles pourront très bientôt vivre leur deuil comme par le passé.

« On ne s'habitue pas. On est loin les uns des autres et on ne peut pas se prendre dans nos bras. Il manque vraiment la chaleur humaine. »