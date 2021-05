Plus de la moitié de la population régionale est vaccinée

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute 28 cas de coronavirus à son bilan. Malgré cette hausse, le nombre de cas actifs demeure pratiquement stable à 216.

Plus en détails, 66 cas actifs sont rapportés dans Lac-Saint-Jean-Est et 61 dans le RLS de Jonquière. On compte 36 cas actifs pour Chicoutimi, 20 à La Baie et le même nombre dans Maria-Chapdelaine. Finalement, 10 cas actifs se trouvent sur le territoire de Domaine-du-Roy.

Quatre personnes sont hospitalisées présentement dans la région.

Au cours du weekend, le bilan s'est alourdi de 63 cas. La semaine dernière, 188 cas se sont ajoutés au bilan régional pour une moyenne de 27 par jour. À titre comparatif, 146 nouveaux cas avaient été comptabilisés la semaine précédente (moyenne de 21 par jour).

La baisse des nouveaux cas se poursuit au Québec. La province enregistre aujourd'hui 551 nouveaux cas et 8 décès. Les hospitalisations sont à la baisse.

51,8 % de la population régionale vaccinée

Comme prévu la semaine dernière, plus de la moitié de la population régionale est maintenant vaccinée. Avec 154 000 doses administrées, la couverture vaccinale atteint maintenant 51,8 %.

Une bien belle réussite pour la santé publique qui indique que l'objectif de 75 % est dorénavant atteint chez les 40 ans et plus. Finalement, 49 % des 18-24 ans ont pris leur rendez-vous.