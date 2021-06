Plus de surveillance policière réclamée à La Baie

Les élus de La Baie demandent davantage de surveillance policière dans leur arrondissement, après plusieurs actes de vandalisme survenus dans les dernières semaines.

Réunis en conseil d'arrondissement hier soir, ils ont officiellement soumis une demande à la commission de la sécurité publique de Saguenay.

La plateforme de pêche qui avait été saccagée sur la rivière à Mars était sur le point d'être réparée par les employés de Contact nature, mais voilà que le weekend dernier, elle a été utilisée pour allumer un feu, puis a été déplacée dans la rivière. Elle est maintenant inutilisable.

« Ça a pris 5 jours. La plateforme a été prise puis garochée dans la rivière. Elle a déboulé une bonne partie de la rivière et se trouve maintenant au milieu. C'est probablement une perte totale et donc des coûts de 5000 $ à 6000 $ pour l'organisme en plus d'empêcher des personnes à mobilité réduite d'avoir accès à la rivière. » - Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature