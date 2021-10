Plusieurs conseils municipaux réélus sans campagne électorale

Vous ne verrez pas d'affiches électorales dans sept municipalités de la région alors que l'ensemble du conseil de ville a été élu par acclamation. C'est le cas à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix où le maire André Fortin et les six conseillers municipaux n'avaient aucun adversaire.

Si le maire réélu voit cela d'un bon œil puisqu'il n'y aura pas de pause pour le travail et l'évolution des dossiers, il trouve tout de même que la démocratie en prend pour son rhume. André Fortin tient à préciser que deux nouveaux élus seront assis autour de la table : Hervey Tremblay et Patricia Labonté.

« C'est certain qu'une campagne électorale c'est sain pour une organisation et c'est démocratique. Ça permet de sortir les idées et ça provoque des réflexions. Mais en même temps, j'ai beaucoup de commentaires de la population qui me dit qu'on n’avait pas de chicane au conseil même si on a de bonnes discussions et que les gens sont satisfaits. » - André Fortin, maire réélu à Métabetchouan-Lac-à-La-Croix