Plusieurs coûts sont à prévoir dans les entreprises qui vont rouvrir

Les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord se réjouissent de la relance économique annoncée hier par le gouvernement Legault.

Trois secteurs d'économie pourront d'abord reprendre : les commerces le 4 mai, puis les chantiers de construction ainsi que les entreprises manufacturières à compter du 11 mai.

La mise en place de nouvelles mesures et le réaménagement des commerces ou des espaces de travail engendreront toutefois plusieurs coûts et la chambre de commerce aimerait un appui financier pour les entreprises.

« Les coûts pour les entreprises de ces rénovations sanitaires et les mesures d'adaptation représentent un fardeau considérable. » - La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord, Sandra Rossignol.

Les commerçants demandent aussi au gouvernement Trudeau de modifier ses primes aux étudiants parce qu'elles vont nuire au recrutement de la main-d'oeuvre. Plusieurs jeunes choisissent de rester à la maison plutôt que de revenir sur le marché du travail.

La mairesse de Saguenay a aussi salué la décision du gouvernement rappelant que cette pause obligatoire de plus de six semaines est très difficile pour les entrepreneurs locaux.

« Ces entreprises, ces employeurs, ces employés et même leurs clients auront la possibilité de démontrer qu'avec de la discipline et en observant les règles et les mesures sanitaires, on peut tout de même opérer. À nous de tracer la voie pour que le reste des entreprises de notre ville et de notre région puissent à leur tour rouvrir » - extrait du communiqué de Josée Néron