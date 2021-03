Plusieurs snowbirds sont restés en région

Une vingtaine de snowbirds ont finalement passé l'hiver au Domaine La Florida à Saint-Ambroise plutôt que sur les plages de la Floride. Aucun ne regrette sa décision, mais ceux à qui nous avons parlé espèrent pouvoir repartir l'an prochain.

Les raisons évoquées sont pratiquement toutes les mêmes : rester proche de la famille et la crainte de contracter le coronavirus. Denise Bouchard qui est restée ici pour la première fois en 20 ans avoue avoir trouvé le retour éprouvant en mars 2020. Il n'était pas question d'y retourner même si des amis sont repartis.

« Nous on a préféré rester ici à cause de la famille, mais honnêtement la différence entre nous est ceux qui partent 2 semaines s'amuser dans le Sud est grande. Nous on part 6 mois et on fait notre petite routine là-bas comme on la fait ici. »