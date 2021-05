Plusieurs vols vers le Sud seront offerts à Bagotville dès décembre

Sunwing annonce son grand retour à l'aéroport Saguenay-Bagotville. Le transporteur aérien prévoit offrir des vols plusieurs fois par semaine à compter de décembre pour Cancún, Varadero, Punta Cana et Puerto Plata.

La directrice générale, Lyne Chayer, a indiqué que l'équipe est très heureuse de revenir à l'aéroport régional. Il y a environ un mois, Sunwing avait annoncé quelques départs de Saguenay et rapidement, les forfaits vers le Sud ont trouvé preneur.

Promotion Saguenay voit là un signal fort que la population régionale aura envie de voyager dès qu'il sera possible de le faire.

« Les vols de Sunwing vers des destinations tropicales ont toujours été populaires. Nous sommes d’autant plus heureux de cette annonce, qu’elle confirme la nécessité des travaux d’agrandissement de notre aérogare qui s’amorcent. Ce projet nous permettra d’améliorer l’expérience de voyage et de la rendre encore plus pratique et confortable. » - Patrick Bérubé, directeur général de Promotion saguenay