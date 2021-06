Policiers plus sévères : 118 km/h sur l'autoroute, c'est trop vite

Avez-vous vu plus de policiers sur les routes ce weekend ? L'opération nationale concertée, « Je ralentis, Je sauve des vies » se poursuit toute la semaine.

Les corps policiers seront présents sur les routes alors que le déconfinement progressif arrive au moment où il y a différents usagers sur la route : piétons, cyclistes ainsi que motocyclistes.

Il faut amener un changement de culture, croient les patrouilleurs qui voient trop d'automobilistes rouler toujours un 15 à 20 km/heure de plus que la limite permise. Ils seront maintenant moins tolérants, indique le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

« Il y a une mauvaise perception de la majorité des conducteurs qui se disent, à 100 km/h je peux monter à 118 km/h. On voit ça sur les autoroutes et les grandes artères, mais on voit ça aussi dans les quartiers résidentiels. Ça devient très dangereux. »