Pont de Sainte-Anne : La candidate France Tremblay veut plus de sécurité

La traverse piétonnière au nord du pont Sainte-Anne de Chicoutimi est considérée comme dangereuse par plusieurs. Le boulevard de Tadoussac contient 4 voies et la limite de vitesse est de 70km/h.

La candidate au district 8 de Saguenay, France Tremblay, souhaite que ça change. Elle somme le Ministère des Transports d'agir afin de rendre l'endroit plus sécuritaire.

«Il y a plusieurs citoyens qui appellent à la ville pour porter plainte. Ils se font répondre que c'est la juridiction du Ministère des Transports. Je pense qu'en tant de représentants de la ville, c'est important que nous, on prenne le téléphone et qu'on appelle le ministère des Transports et qu'on leur dise que c'est assez! À Chicoutimi-Nord, on veut pas que les gens sortent du pont et qu'ils passent proche de se faire frapper!»

Plusieurs citoyens ont donné des suggestions à Mme Tremblay sur comment rendre la zone plus sûre pour les piétons. Notamment, ils ont suggérés d'installer de l'affichage à une centaine de mètres avant l'intersection afin d'avertir que la traverse piétonnière est prioritaire. D'autres personnes ont suggérés de mettre la traverse plus loin du pont, dans un espace plus sécuritaire.