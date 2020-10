Pont de Ste-Anne: Discorde entre Jonquière et Chicoutimi

Le vote de 2 M$ supplémentaires pour restaurer le pont de Saint-Anne de Chicoutimi n’a pas fait l’unanimité hier soir au conseil de ville de Saguenay. Le ministère des Transports avait accordé 2 millions, conditionnels à la participation à parts égales de Saguenay.

Quatre conseillers de Jonquière se sont questionnés sur l'urgence d'utiliser ces fonds. Le président de l'arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay, a déploré le manque d’appui lorsqu’il est question d’investissements à Chicoutimi.

«Quand ça vient de Chicoutimi on dirait que c'est toujours plus compliqué. Nous on appuie tout le monde, on appuie la bibliothèque de La Baie, la place Nikitoutagan, le soccer dôme. Un moment donné, un peu de solidarité ça serait ''l'fun''.»