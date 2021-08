Portrait de circonscription : Une lutte à prévoir dans Chicoutimi-Le Fjord

Une campagne électorale fédérale est souvent axée sur les enjeux nationaux et moins sur les préoccupations des électeurs en région. Nous vous proposons un portait de chaque circonscription du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à commencer par Chicoutimi-Le Fjord.

C'est une campagne très courte, soit de 36 jours. Un défi pour les partis qui présentent des candidats moins connus du grand public, dont le Parti libéral qui a jeté son dévolu sur Jean Duplain. Ce dernier a été à la coordination du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean et il a aussi cofondé le regroupement Saguenay Ville Intelligente. Jean Duplain souhaite diversifier l'économie régionale et parler de relance verte.

La course dans Chicoutimi-Le Fjord risque cependant de se jouer entre les conservateurs et les bloquistes. Aux élections de 2019, le candidat conservateur Richard Martel a remporté avec une mince avance sur sa rivale bloquiste. Cette fois, le Bloc québécois a choisi une femme plus connue des citoyens, la présidente régionale de la FIQ, Julie Bouchard.

Le premier veut parler d'économie et la deuxième de transferts en santé. Découvrez leurs visions dans le reportage de Thomas Gagné, journaliste pour Noovo Info.

Le Parti vert et le NPD n'ont pas de candidat pour le moment dans Chicoutimi-Le Fjord. Le Parti populaire du Canada présentera le candidat Jimmy Voyer.