Possible grève à venir dans les écoles

Au cours des derniers jours, tous les syndicats d'enseignement du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont voté en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à 5 journées à utiliser au moment opportun.

Le personnel de l'éducation est sans convention collective depuis 1 an. Les salaires et la composition des classes sont au coeur des revendications.

Ces problèmes étaient déjà bien présents avant la pandémie, qui ne fait que les accentuer indique la présidente du Syndicat de l'enseignement de Louis-Hémon, France Lapierre. Elle affirme que le moral des troupes est à son plus bas et que le climat de travail s'est fortement détérioré.

«Les troubles d'adaptation et d'apprentissage, c'est problématique, on fait du délestage. On choisit les élèves qui ont plus de chances de réussir pour qu'ils reçoivent des services parce qu'ils sont insuffisants».