Premier weekend réussi pour Beauce Carnaval à Chicoutimi

Après un an de pause forcée, les manèges et les forains de Beauce Carnaval sont installés à Chicoutimi depuis quelques jours et le premier weekend s'est très bien déroulé, selon la gestionnaire Véronique Vallée.

Plusieurs se sont butés à une file d'attente puisque 970 personnes pouvaient se trouver sur le site au même moment. Véronique Vallée était toutefois bien heureuse de nous dire que le nombre sera doublé puisque la distance exigée entre les personnes passe à un mètre.

« C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut recevoir plus de gens pour le reste de l'événement. Mais quand même, les gens n'attendent pas très longtemps parce qu'il y a un beau va-et-vient. » - Véronique Vallée, gestionnaire chez Beauce Carnaval

Les manèges reprendront du service à compter de mercredi jusqu'à dimanche dans le stationnement du Centre Georges-Vézina. Beauce Carnaval sera également présent à Alma du 5 au 8 août.