Première pelletée de terre pour le Lab-École de Chicoutimi

Le chantier du Lab-École Saguenay, dans l'ancien établissement Marguerite-d'Youville à Chicoutimi, est amorcé. En août 2022, 300 élèves répartis dans 15 classes y feront leur rentrée.

Présente à la première pelletée de terre lundi matin, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest en a profité pour annoncer un investissement supplémentaire de 3,4 millions $ pour le projet qui en coûtera près de 19 millions $. Elle a précisé que le coût des matériaux justifie cette hausse de prix.

Le Lab-École de Chicoutimi est le premier en région et le deuxième en province. Un projet porté par le fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie, le chef cuisinier Ricardo ainsi que l'architecte Pierre Thibault. Pour Pierre Lavoie, il s'agit de l'école du futur.

« Les premiers modèles seront mesurés et évalués. La pédagogie va aussi évoluer et tout ça servira de modèle pour les autres écoles. Le gouvernement prévoit investir beaucoup dans les écoles parce que la meilleure façon de relancer l'économie c'est de construire et d'investir pour nos jeunes, en éducation. » - Pierre Lavoie