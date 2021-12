Préparatifs presque terminés pour le Village sur glace de Roberval

Excellente nouvelle pour le village sur glace de Roberval, si les travaux avancent au même rythme que les dernières semaines, il pourrait ouvrir une semaine plus tôt que prévu.

Il ne manque que quelques pouces de glace au bout du village pour être sécuritaire. On le rappelle, il y a quelques semaines, une corvée de ménage sur le lac a été nécessaire afin de rendre le lieu accessible.

La coprésidente du village sur glace, Alexandra Gosselin a très hâte que le public puisse accéder au village.

«On suit de près les mesures gouvernementales, au cas où il y aurait un revirement de situation extrême. Pour le moment, je rassure les gens, car on était même pas sûrs d'avoir un village sur glaces il y a 2 semaines. On va s'installer et les gens vont être très heureux d'avoir accès à cette belle activité.»