Près de 2000 nouveaux foyers branchés à Internet haute vitesse en région

Près de 2000 nouveaux foyers sont maintenant branchés à Internet haute vitesse dans la région grâce à un investissement des deux paliers de gouvernement et de Bell.

L'investissement de 2,5 millions $ permet aux municipalités de L'Anse-Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Ambroise et Saint-Félicien d'avoir plus accès au service.

Il s'inscrit dans le programme Québec branché pour mieux desservir les régions rurales. La CAQ en avait fait une priorité lors de la dernière campagne électorale.

« Notre objectif est ambitieux : notre premier ministre s'est engagé à ce que tous les Québécois et Québécoises aient accès à un service Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. Avec l'annonce d'aujourd'hui, ce sont 1 900 foyers de plus qui ont maintenant accès à des services Internet haute vitesse performants, fiables et abordables. Il en reste encore beaucoup à faire d'ici 2022; nous redoublons d'efforts et travaillons sans relâche. » - Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)