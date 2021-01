PRÉVENTION : Quand parler du suicide sauve des vies

La Semaine de prévention du suicide s'amorcera dimanche et l'équipe régionale du Centre de prévention du suicide offre des conférences et des activités de façon virtuelle. C'est important plus que jamais pour les intervenants d'aller vers les gens cette année, souligne la superviseure, Mélanie Lapierre.

Depuis quatre ans, la campagne annuelle porte le slogan Parler du suicide sauve des vies. Mélanie Lapierre remarque que les gens sont beaucoup plus enclins à en parler, même si le sujet demeure malaisant. Elle constate également que plusieurs téléphonent dans le but d'offrir de l'aide à un proche qui vit des difficultés. :

« Beaucoup de proches nous appellent quand ils sont inquiets. Ça pour nous c'est un bon signe dans le sens où les gens remarquent davantage la détresse chez leurs proches et ils veulent soutenir et prévenir. »

La semaine prochaine, en soutien aux personnes endeuillées, le traditionnel brunch se tiendra de façon virtuelle avec une boîte douceur qui leur sera envoyée. Aussi, le 3 février, à compter de 19h, le psychologue Marc-André Dufour tiendra une conférence sur le thème Il n'est jamais trop tôt pour prévenir le suicide.

Une année pas comme les autres

La dernière année aura été différente pour les intervenants et les bénévoles qui ont reçu beaucoup plus d'appels de gens en détresse et de proches. Mélanie Lapierre le voit que les gens en général vont moins bien et que la pandémie pèse lourd. :

« C'est pour nous un bon signe parce que ça veut dire que les gens demandent de l'aide. On ressent la détresse et que les gens ne sont pas à leur meilleur parce que ça fait beaucoup d'émotions et d'inquiétudes. »

À écouter : Mélanie Lapierre nous parle de l'effet de la pandémie sur la population et des gens qui téléphonent au centre du suicide.