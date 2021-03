Printemps très doux : terminé le ski aux monts Fortin et Bélu

La saison est déjà terminée pour les stations de ski alpin Mont-Fortin à Jonquière et le Mont-Bélu de La Baie. Ailleurs en région il est encore temps de profiter de quelques descentes de ski de printemps.

La saison écourtée et remplie de contraintes sanitaires a toutefois été très bonne pour les deux centres qui appartiennent à la Ville de Saguenay. On mentionne avoir même atteint un record de plus de 10 000 billets journaliers vendus.

On peut encore profiter du ski de printemps au Mont-Edouard de L'Anse-Saint-Jean ainsi qu'au Valinouet. À la station de Saint-David-de-Falardeau, le directeur marketing, Stéphane Leblond, avoue toutefois que la situation est réévaluée chaque jour.

« Le début de semaine sera très beau. Vers la fin, de la pluie est prévue jeudi et vendredi alors il faut s'attendre à des fermetures dans les pistes. Mais on ne parle pas encore de fermeture définitive. Tant que nous pourrons offrir du ski, nous allons le faire ! » - Stéphane Leblond, directeur marketing au Valinouet

Au Mont Lac-Vert, il a été décidé de fermer les pistes cette semaine dans l'espoir de pouvoir les ouvrir samedi et dimanche. Les sentiers de fatbikes sont fermés pour la saison.

Les sentiers de ski de fond au parc de la Rivière-du-Moulin, au Norvégien et au Centre plein air Bec Scie sont également fermés pour la saison.

Un début de printemps fracassant

Le printemps a fait son arrivée en grand ce weekend dans la région. Si bien que d'ici à la fin de la semaine, Environnement Canada croit qu'il ne restera pratiquement aucune neige au sol.

La météorologue Brigitte Bourque explique qu'il reste en moyenne une quinzaine de centimètres au sol. Elle est toutefois complètement disparue à certains endroits au Lac-Saint-Jean. Ce n'est pas du jamais vu, mais c'est assez exceptionnel puisqu'il y a environ 20 à 30 cm de moins de neige au sol qu'à l'habitude.

« Pour les quantités, au Saguenay, à l'aéroport de Bagotville, on a reçu 207 cm alors que la normale c'est 321 cm. Au Lac-Saint-Jean c'est 180 cm qu'on a reçu et la moyenne c'est 280 cm. On a eu un hiver peu neigeux, mais quand même intéressant. » - Brigitte Bourque, météorologue

La température la plus chaude du weekend a été observée dimanche à Laterrière avec 16,1 degrés Celsius.

On vous laisse avec un souvenir du 22 mars 2020. On avait un peu plus de neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean !

Météo 22 mars 2020, Bell Media