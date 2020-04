Prise de température pour le personnel du CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

Quinze cas de coronavirus se sont ajoutés dans les dernières heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en compte maintenant 118. La direction du CIUSSS confirme que deux gynécologues de l'hôpital de Chicoutimi ont été déclarées positives à la Covid-19 et annonce de nouvelles mesures pour les employés.

L'équipe en obstétrique et gynécologie est considérablement réduite puisque plusieurs membres du personnel dont 9 médecins sont en isolement préventif. Présentement, 4 gynécologues assurent la pérennité des services.

Le directeur de la santé publique, Dr Donald Aubin, veut rassurer les femmes sur le point d'accoucher que la situation est sous contrôle, mais il ajoute que certains rendez-vous sont repoussés. :

« Des omnipraticiens peuvent aussi faire des accouchements. Cependant, des rendez-vous pourraient être reportés comme des échographies non essentielles. On marche plus comme la fin de semaine. La clientèle qui a transigé par le secteur pendant les journées critiques a été contactée. »