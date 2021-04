Prix de loyer: Gain de cause pour un locataire d'une RPA

Un locataire d'une résidence privée pour aînés qui demandait une diminution du prix de son loyer en raison de la crise sanitaire a eu gain de cause devant le Tribunal administratif du logement.

Le résident ne voyait pas pourquoi il devait payer l'entièreté de son loyer puisqu'il ne recevait pas tous les services.

Le Centre régional d'assistance et d'accompagnement aux plaintes applaudit la décision. Le directeur général, Josey Lacognata, encourage les résidents du même RPA à présenter une demande conjointe.

«Vous savez, les résidences privées pour aînés, ce ne sont pas des blocs à loyer conventionnels. Ce sont des blocs à loyer, mais avec des services à la personne. De voir qu'il y a gain de cause, que c'est possible, ça peut inciter des personnes à franchir le cap.»

Il ajoute que son équipe peut répondre aux questions des gens et les accompagner dans leurs démarches.

Une assemblée virtuelle d’information concernant le bail et les droits des résidents aura lieu le 27 avril prochain par Zoom via ce lien. Le numéro de téléphone du Centre régional d'assistance et d'accompagnement aux plaintes est le 418 662-6774.