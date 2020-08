Pro du BMX Flatland : JF Boulianne a besoin de votre vote

Le Saguenéen d'origine, Jean-François Boulianne, est un pro du BMX Flatland depuis 20 ans, une discipline qu'il décrit comme du break dance sur un vélo de type BMX.

Propriétaire d'une entreprise spécialisée dans les démonstrations et l'initiation à ce sport ARTECYCLE, il s'est lancé un nouveau défi en participant à la compétition internationale E-FISE Montpellier. :

« J'ai fait beaucoup de compétitions par le passé et j'avais mis ça de côté pour me concentrer sur mon entreprise. Cette année, il y a une grosse compétition en ligne. Avec la pandémie ce qui a été plaisant pour moi c'est que j'ai continué à m'entraîner avec mon vélo, parfaire de nouveaux trucs et je les ai mis dans ma vidéo. »