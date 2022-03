Problème de chauffage à l'école primaire Félix-Antoine-Savard

Un problème de chauffage affecte l'école primaire Félix-Antoine-Savard, à Chicoutimi, depuis quelques mois. Certaines classes voient leur température grimper parfois jusqu'à 26 °C.

Des enfants se sont plaints à leurs parents de la chaleur plus présente dans leurs classes depuis le retour de la semaine de relâche qui rime avec l'arrivée des températures plus douces.

Un bris d'équipement, constaté le 26 décembre, est à l'origine de ce problème de chauffage et empêche le personnel de pouvoir modifier la température des locaux. Le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay assure qu'une nouvelle pièce a été commandée au début du mois de janvier pour remplacer celle défectueuse, mais que le délai de livraison est de minimum 12 semaines.

La responsable des communications, Claudie Fortin, affirme que la situation n'est pas intenable pour les élèves et le personnel, mais a tout de même vérifié auprès du fournisseur s'il était possible d'accélérer la livraison.

« On nous a dit qu'il y avait peut-être des possibilités [que la pièce soit livrée plus tôt]. Dès que la pièce sera reçue, nos équipes seront en mesure d'effectuer la réparation assurément sans délai. »

En attendant la pièce, une solution temporaire a été adoptée afin que l'école puisse être chauffée. Claudie Fortin explique que cela a pour conséquence de rendre l'ajustement des thermostats plus difficiles.

« Il peut arriver des journées où il fait plus chaud ou des classes qui sont plus exposées au soleil, où on atteint 25 ou 26 degrés dans certains locaux. » - Claudie Fortin

C'est notamment le cas des classes de maternelle, situées du côté sud de l'école, rapporte la présidente du comité d'établissement, Annie Chrétien.

D'ici à ce que la pièce soit reçue, les enseignants ouvrent portes et fenêtres pour faire entrer l'air frais lorsque les locaux se réchauffent. Des ventilateurs sont utilisés dans certaines classes et certains professeurs recommandent aux enfants de porter des vêtements plus légers.

Avec l'arrivée du printemps et le réchauffement des températures extérieures, possible que les enfants qui fréquentent l'établissement scolaire rentrent à la maison avec les joues rouges encore quelques semaines.