Programmes collégiaux menacés : Saguenay interpelle Québec

La mairesse Josée Néron appuie les cégeps de Chicoutimi et de Jonquière qui veulent préserver l'exclusivité des programmes Arts et technologie des médias ainsi que pilotage d'aéronefs.

Le ministère de l'Enseignement supérieur a permis à des collèges privés d'offrir des DEC semblables à ceux des cégeps régionaux. Après le Collège Richelieu en 2019, le Collège Mérici à Québec offre maintenant la formation de pilotage et le collège privé Bart, à Québec, a un programme semblable dans le domaine de la production et de la postproduction télévisuelles.

Il faut fermer la brèche immédiatement, martèlent le directeur du Cégep de Jonquière, Raynald Thibault ainsi que son homologue à Chicoutimi, André Gobeil. Ils demandent d'inscrire le caractère exclusif des programmes régionaux dans la loi sur les cégeps.

Pour sa part, la mairesse de Saguenay en a plus qu'assez que cette menace revienne hanter la région à intervalles réguliers depuis plusieurs années. :

« On a créé ses programmes d'exclusivité pour faire en sorte que les étudiants de partout au Québec et dans le monde soient intéressés à venir ici. Le gouvernement qui se dit des régions doit faire quelque chose. Il dit vouloir créer plus de 5000 emplois dans les régions, alors il faut corriger la loi. »