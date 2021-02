Prolongation de la pêche blanche dans le fjord du Saguenay

Pêches et Océans Canada prolonge d'une semaine la saison de pêche blanche du poisson de fond dans le fjord. Les amateurs pourront donc en profiter jusqu'au 14 mars et les opérations de déglaçage débuteront le 15 mars à l'aube.

La décision a été prise en raison des conditions météorologiques exceptionnelles de cette année et ne signifie pas qu'il en sera ainsi pour les saisons futures, souligne Pêches et Océans Canada. La Garde côtière en profite pour rappeler à tous les promeneurs, pêcheurs et motoneigistes de quitter la glace lors des opérations de déglaçage.

Un rappel est aussi fait aux pêcheurs que l'autorisation est un maximum de cinq poissons de fond par jour, toutes espèces confondues.

Le flétan atlantique, le loup atlantique, le loup à tête large, le loup tacheté, et la raie doivent être remis à l'eau. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ce pêcheur en début de semaine après avoir capturé un flétan d'une centaine de livres.