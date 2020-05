Promotion Saguenay met tout en place pour aider les entreprises locales

Bien que la crise frappe durement les entreprises locales, aucune n'a pour l'instant l'intention de fermer ses portes pour des raisons financières, selon le son de cloche de Promotion Saguenay.

Le directeur général de l'organisme, Patrick Bérubé indique que la majorité des entreprises qui pouvaient rouvrir leurs portes l'ont fait et les autres fignolent les derniers détails. Lorsque le déconfinement graduel s'est amorcé le 4 mai dernier, 67 % des entreprises qui pouvaient rouvrir l'ont fait. :

« Celles qui sont fermées, ce sont des entreprises qui n'ont pas profité de l'arrêt pour mettre en place les mesures supplémentaires ou que leur chaîne d'approvisionnement fait en sorte qu'elles n'ont pas leurs produits à l'heure actuelle. Donc ce sont vraiment des soucis techniques qui font en sorte que certaines sont encore fermées. »

Promotion Saguenay ne se fait toutefois pas d'illusions concernant certains secteurs qui seront assurément touchés plus durement par la pandémie, comme les restaurateurs et l'industrie touristique. Le directeur général assure que son équipe sera là pour les aider. Jusqu'à maintenant, 93 entreprises de Saguenay ont profité d'un prêt allant jusqu'à 50 000 $ sans intérêt pour faire face à la pandémie.

Depuis le début de la crise, Promotion Saguenay a effectué quelques sondages auprès d'entreprises saguenéennes pour connaître leurs besoins. En majorité, elles ont demandé un appui financier, un service de livraison locale ainsi que de l'aide pour mettre en place les nouvelles mesures sanitaires.

Le service de livraison a été lancé en début de semaine et hier, on annonçait la création de la brigade en santé et sécurité : six étudiants du programme de technique d'Environnement, d'hygiène et de sécurité au travail du Cégep de Jonquière et un coordonnateur se déplaceront dans les entreprises. :