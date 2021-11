Promotion Saguenay: Patrick Bérubé quitte la direction générale

Le directeur général de Promotion Saguenay quittera son poste à la fin du mois de décembre, alors que son contrat de travail se terminera. Patrick Bérubé a choisi de ne pas demander de nouveau contrat pour l'organisme de développement économique de la Ville.

M. Bérubé poursuivra sa carrière au sein d'une entreprise privée. Il nous a confirmé la nouvelle, en ne voulant toutefois pas dévoiler tout de suite le nom de cette entreprise. Il se dit fier de laisser une organisation en santé et qui possède une grande expertise en développement économique.

Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay. Noovo Info

Il se dit particulièrement fier d'avoir réussi à amener les studios Folks à s'installer au centre-ville de Chicoutimi. Un dossier sur lequel il travaille depuis son arrivée en poste il y a trois ans.

« Quand j'ai pris la barre de l'organisation il y a trois ans, on venait de traverser une transition très difficile. Le mandat que je m'étais confié c'était de faire trois ans et de faire une meilleure transition politique. Je pense que les choses se passent bien et que personne ne remet en question la pertinence de Promotion Saguenay sinon que pour l'améliorer. » - Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay