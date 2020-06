Prostitution juvénile : 7 hommes accusés, dont l'athlète Yvan Truchon

Sept hommes comparaîtront mardi au palais de justice de Chicoutimi concernant de la prostitution juvénile, dont l'athlète bien connu d'Alma, Yvan Truchon. L'homme de 65 ans et six autres individus ont été arrêtés en mars dernier dans un hôtel de Saguenay.

Âgés de 25 à 65 ans, ils sont accusés de leurre et d'avoir tenté d'obtenir les services sexuels d'une personne mineure en échange d'une contribution. On apprend aujourd'hui que la frappe policière avait permis d'arrêter Moyabi-Ahmed Kone, Michael Harvey, Stéphane Lajoie, Kevin Lévesque, Joël Lessard, Dany Perron et Yvan Truchon.

Athlète de haut niveau, il a remporté au fil des ans le Tour du mont Valin en ski de fond en plus d'exceller en chaloupe à rames et d'être dans le top 50 des meilleurs marathoniens au Québec.

La Sûreté du Québec menait ces interventions avec la collaboration des policiers de Saguenay pour en savoir plus sur de possibles réseaux de proxénètes à Saguenay.