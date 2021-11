Protection du caribou : des communautés menacent d'intenter une poursuite

Les communautés innues de Mashteuiatsh et d'Essepit se tourneront vers les tribunaux si Québec ne prend pas des actions concrètes pour protéger le caribou forestier. Dans une lettre ouverte envoyée aux médias hier, les représentants des deux communautés rappellent que ce cervidé est au coeur de leur identité et de leur culture.

Ils affirment mettre des efforts depuis plus de 20 ans pour assurer la survie du caribou forestier et déplorent que le gouvernement les considère comme de simples intervenants dans ce dossier.

Québec a annoncé au début du mois la création d'une commission indépendante sur le caribou forestier, plutôt qu'une stratégie de protection de son habitat, ce qui est loin d'être suffisant, estiment-ils.

«Le gouvernement dispose, pourtant déjà, de tous les spécialistes et des données nécessaires pour agir dans ce dossier. Pour nous, il est clair que cette commission est inutile et ne fait que repousser à plus tard les actions concrètes qui doivent être posées sans délai.»