Publisac sur demande à Montréal : Produits forestiers Résolu inquiète

Produits forestiers Résolu (PFR) craint les répercussions de la décision de Montréal de permettre la distribution sur demande du Publisac à compter de mai 2023.

Le porte-parole de PFR, Louis Bouchard, reconnaît que la demande de papier journal est à la baisse, mais il croit que cette décision est une mauvaise nouvelle pour l'industrie.

« Tout ce qui est susceptible d'affecter à la baisse la consommation et la demande de papier, ça représente un défi, un enjeu, pour nous. Par contre, je pense qu'avant de vouloir tirer des conclusions hâtives sur les impacts définitifs que ça va avoir, il faut qu'on comprenne bien et qu'on continue d'avoir les bonnes discussions. » - Louis Bouchard

Le porte-parole de PFR soulève que ce n'est pas toute la population qui a accès à la technologie et que, considérant l'inflation, le Publisac demeure nécessaire pour consulter les rabais.

Le président du syndicat de l'usine PFR d'Alma, Jean-Pierre Rivard, se questionne à savoir ce qui adviendra des résidus de sciage si on cesse la production du Publisac.

« On fait quoi avec les copeaux si on ne fait plus de papier? On les brûle? On les laisse pourrir? C'est plate à dire, mais les gens de Montréal se foutent un peu des gens de la région de ce côté-là. » - Jean-Pierre Rivard