Quand l'anxiété s'invite: des capsules vidéos pour outiller les jeunes

Pour bien des gens, l'anxiété n'est pas une bonne vieille amie avec qui il est facile de cohabiter jour après jour. Le Centre de Rétablissement le Renfort a lancé Quand l'anxiété s'invite pour outiller les jeunes et leurs parents.

C'est une série de 22 capsules vidéos où cinq personnes du Lac-Saint-Jean témoignent de leur vécu et de comment ils ont appris à vivre avec l'anxiété en 20 questions.

L'intervenante responsable du volet jeunesse, Andréa Simard.

« On tenait aussi à avoir des jeunes adultes qui ont utilisé des services qui existent dans notre MRC. Les jeunes vont pouvoir constater qu'ils s'en sont sortis et qu'ils ont utilisés ces services-là qui étaient en place donc peut-être que ça les incitera à faire la demande d'aide. »

En un an, le nombre de jeunes de 12 à 25 ans qui rapportaient une santé mentale passable ou mauvaise a triplé et près d'un sur deux parlait de symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure selon une enquête menée par l'Université de Sherbrooke.

Les segments vidéos seront diffusés chaque jour au cours des quatre prochaines semaines sur la page Facebook Moi je reste connecté.

Le projet de sensibilisation pourra aussi être utilisé dans le réseau scolaire.

« On pourra aussi les présenter dans les classes directement parce qu'il y a une situation d'apprentissage et d'évaluation qui a été créée en lien avec ces capsules pour aller plus loin dans le processus et répondre aux questions des jeunes. »