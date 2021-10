Quartier numérique : des studios d'effets visuels à Chicoutimi

La firme spécialisée dans les effets visuels, les studios Folks ouvre un bureau au centre-ville de Chicoutimi, dans l'immeuble qui abrite les locaux du groupe financier RBC, au 110 rue Racine. L'entreprise prévoit embaucher 75 personnes, dont 20 dans la première année.

C'est un quatrième bureau après Montréal, Toronto et Bogota en Colombie. Alors, pourquoi avoir choisi Saguenay ? Pour le quartier numérique qui se développe à Chicoutimi et pour le bassin de main-d'œuvre chez les finissants d'Art et technologie des médias, au Cégep de Jonquière.

Il faut dire que le cofondateur des studios Folks, Sébastien Bergeron, est un Almatois d'origine et finissant d'ATM.

« Aujourd'hui, on pense que les conditions idéales sont réunies pour offrir aux travailleurs du domaine des effets spéciaux la possibilité d'évoluer dans leur domaine, tout en bénéficiant de la qualité de vie régionale. » - Sébastien Bergeron, cofondateur des Studios Folks

Les studios Folks ont travaillé sur plusieurs œuvres dont le film Arrival de Denis Villeneuve ainsi que Fargo et Umbrella Academy.

Promotion Saguenay travaille ce dossier depuis trois ans. La présidente, Josée Néron était de l'annonce cet avant-midi tout comme le directeur général Patrick Bérubé et le directeur général du Cégep de Jonquière, Raynald Thibeault.

« La venue du studio de FOLKS dans le quartier du numérique est une fierté pour la ville et pour la région, car elle démontre une fois de plus que nous avons le potentiel et les atouts nécessaires pour tirer notre épingle du jeu dans un secteur compétitif au niveau mondial. » - Josée Néron, présidente de Promotion Saguenay

Saguenay souhaite développer un quartier numérique au centre-ville de Chicoutimi, avec au coeur, l'entreprise Ubisoft. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs remis 10 M$ pour décontaminer les terrains qui en ont besoin et ainsi les mettre à la disposition des entreprises du numérique.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault.