Quatre autres décès au Saguenay-Lac-St-Jean et 89 nouveaux cas de COVID-19

89 cas de COVID-19 s'ajoutent aujourd'hui au bilan régional. Malheureusement, le coronavirus a emporté quatre autres citoyens de la région. Depuis le début de la pandémie, 65 personnes sont mortes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il y a 870 cas actifs dans la région qui reste l'épicentre de la pandémie au Québec.

Par réseau local de service, on compte 298 cas pour le secteur Lac-Saint-Jean Est, 244 à Chicoutimi et 234 à Jonquière. Il y a présentement 45 cas actifs à La Baie, 26 dans Domaine-du-Roy et 17 pour Maria-Chapdelaine.

33 cas s'ajoutent aujourd'hui à Chicoutimi, 25 dans Lac-Saint-Jean Est et 16 à Jonquière.

Les chiffres les plus inquiétants pour la santé publique sont les 27 hospitalisations, dont 5 aux soins intensifs, et les 83 foyers d'éclosion. Les cas continuent de s'ajouter à l'hôpital de Chicoutimi ainsi qu'au CHSLD Jacques-Cartier.

Rappelons qu'une trentaine d'endroits sont sous surveillance dont les CHSLD de Roberval, d’Alma, de L'Oasis, Des Pensées et de La Colline.

Environ 1000 tests par jour

Entre 900 et 1000 tests de dépistage sont faits chaque jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les nombreux cas dans les écoles amènent un achalandage très marqué dans les cliniques sans-rendez, souligne la direction du CIUSSS, qui précise toutefois que la situation est encore sous contrôle.

D'ailleurs, à partir de demain (11 novembre), il n'y aura plus de sans rendez-vous dans la région pour limiter le temps d'attente. Les gens seront invités à se rendre au clicsante.ca pour réserver une plage horaire.

La santé publique rappelle qu'avant de vous faire tester, vous pouvez consulter l'outil d'auto-évaluation sur le site du gouvernement du Québec.

Vous devez aussi remplir ces trois conditions : avoir des symptômes, avoir été en contact étroit avec quelqu'un atteint et avoir reçu l'appel de la santé publique.

1162 nouveaux cas en province

Le Québec enregistre 1162 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 117 151 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

38 décès s'ajoutent au bilan dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures. 6493 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars. 534 personnes sont hospitalisées (-6), dont 82 aux soins intensifs (+6).

Trois écoles sont maintenant fermées dans la région.