Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec 4 nouveaux cas de COVID-19 qui s'ajoutent au bilan régional mercredi, le nombre de cas actifs remonte et passe de 22 à 25.

Depuis bientôt un an, 8 799 personnes ont été testées positives au coronavirus dans la région. De ce nombre, 8 511 en sont rétablies et 263 en sont décédées. Une personne est encore hospitalisée à l'hôpital de Chicoutimi.

On compte 15 cas actifs dans le secteur de Chicoutimi, 6 dans Lac-Saint-Jean Est ainsi que 2 à Jonquière, 1 à La Baie et 1 autre dans Maria-Chapdelaine. Les nouveaux cas s'ajoutent dans Chicoutimi, Jonquière et le secteur Lac-Saint-Jean Est.

Le Québec enregistre 800 nouveaux cas de COVID-19. Les régions de Montréal (+382), de la Montérégie (+102), de Laval (+98) et de Lanaudière (+59) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Également, 14 décès s'ajoutent au triste bilan. Depuis le début de la pandémie, 10 258 Québécois ont succombé à la maladie.

Plus tôt aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbaut, a confirmé qu'il n'y aurait pas de barrages dans les régions en zone orange. Elle a toutefois précisé que le nombre de policiers sera augmenté dans les secteurs de villégiature.