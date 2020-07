Quatres hommes nus arrêtés à Saint-Jean-Vianney

Quatre hommes devront faire face à la justice pour avoir posé des gestes indécents à Saint-Jean-Vianney.

Ces derniers âgés de plus de la soixantaine étaient en tenue d'Adam lorsqu'ils ont été arrêtés cet après-midi par les policiers de Saguenay. Ils ont été relâchés et devront comparaître.

Une opération policière prévue cette semaine à cet endroit a été devancée en raison d'une vidéo choquante qui a circulé sur les réseaux sociaux hier soir. On pouvait y voir un homme nu s'adonner à des actions indécentes. Elle a été supprimée par Facebook.

C'est d'ailleurs un problème qui revient année après année dans ce secteur. Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif.

« On savait que c'était un secteur qui était problématique. Les policiers à vélo étaient déjà très proactifs dans ce secteur-là, on parle aussi de l'escouade VTT qui, de façon ponctuelle, était présente dans ce secteur et les patrouilles avaient aussi à ratisser ce secteur. »