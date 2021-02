Québec Issime pour la réouverture du Théâtre Palace Arvida

C'est la gang de Québec Issime qui inaugure le Théâtre Palace Arvida entièrement rénové. Sept ans après sa fermeture, la salle de spectacles recevra les spectateurs pour six soirs en mars avec le spectacle 15 voix, 1 piano.

Les gens de la région retrouveront avec bonheur les Soeurs Riverain, Michaël Girard, Marc-André Fortin et plusieurs autres interprètes qui sont passés dans la troupe. Pierre Doré s'installera derrière son piano pour le spectacle qui présentera une multitude de chansons issues des différents spectacles.

En raison des mesures sanitaires, 100 des 475 places sont disponibles pour chaque représentation et le port du masque est obligatoire tout au long de la diffusion.

Les représentations auront lieu les 18-19 et 20 mars ainsi que les 25-26 et 27. Les détenteurs de carte Premières Loges peuvent réserver leur billet dès aujourd'hui et la vente au grand public se fera à compter de demain 10h.

Fermée pour des raisons de sécurité en 2014, la salle de spectacles a subi des travaux majeurs sans toutefois perdre son cachet patrimonial. Des travaux à la toiture, à la fondation et aux murs de l’édifice ont été réalisés. Les systèmes de sécurité, de ventilation, de climatisation et d’éclairage ont également été refaits.