Quel genre de Noël pour les jeunes en centre jeunesse?

Les neuf derniers mois ont été difficiles pour nos adolescents et ça l'est d'autant plus pour ceux hébergés en centre jeunesse. L'anxiété a grimpé d'un cran dans les unités qui accueillent entre 8 et 12 jeunes.

Lors du confinement en mars, ils ne pouvaient pas sortir, même pour voir leurs proches. Cet automne, c'est différent, ils vont à l'école et peuvent retourner dans leur famille quand la situation le permet, expliquent l'éducatrice Alexandra Brisson et l'un des gestionnaires du centre de réadaptation Saint-Georges, Martin Brisson.

Il y a quand même plusieurs contraintes pour les adolescents qui doivent toujours conserver une distance entre eux et le mélange des unités est impossible.

« Il y a de l'adaptation c'est sûr, mais plusieurs jeunes montrent une très belle résilience, peut-être même plus que les adultes. En général, on essaie de garder le cap sur la réadaptation que chaque jeune doit faire pour pouvoir retourner vivre dans un milieu de vie à l'extérieur du centre. »

À l'approche des Fêtes, les jeunes sont toujours plus émotifs nous dit Alexandra Brisson et cette année, ce sentiment est décuplé chez certains. La majorité pourra retourner quelques jours dans son milieu de vie et au centre, les intervenants tenteront d'apporter un peu de douceur.

« Les jeunes sont déjà plus émotifs et cette année c'est encore plus important. Dans le temps des Fêtes, on essaie toujours de faire des soirées un peu plus spéciales. Cette année, ce sera plus dans chacune des unités. »

Depuis le début de la pandémie, le taux d'occupation est très élevé au centre jeunesse de la région qui accueille environ 80 jeunes.