Quel revenu doit-on avoir pour vivre dignement à Saguenay?

Pour vivre dignement à Saguenay, une personne vivant seule doit avoir un revenu d'au moins 24 083 $ par année. C’est ce que conclut l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Pour un parent monoparental avec un enfant en bas âge inscrit dans un CPE, ce revenu minimum grimpe à 42 838 $ et à 64 069 $ pour un couple avec deux enfants fréquentant un CPE.

Ce tableau montre la différence entre les revenus des bénéficiaires de l'aide sociale et ce qu'il manque pour atteindre la mesure du panier de consommation établi par l'IRIS :

Qu'est-ce que le revenu viable ?



Le revenu viable est le revenu disponible après impôt dont dispose un citoyen pour se procurer des biens et services lui permettant de vivre dignement et sans pauvreté. Avec un revenu viable, un ménage peut se payer un repas au restaurant par mois et une activité alors que la mesure du panier de consommation (MPC) s’en tient strictement au Guide alimentaire canadien et peut difficilement permettre une certaine vie sociale.

Chercheuse à l'IRIS, Eve-Lyne Couturier explique que les personnes vivant de l’aide sociale, les gens âgés n'ayant droit qu'aux pensions du gouvernement ou toute personne travaillant à temps plein au salaire minimum gagnent moins que le revenu viable établi:

«Pour une personne qui voudrait atteindre un revenu viable à Saguenay, il faut avoir un travail à temps plein à 15$ de l'heure. Donc le salaire minimum, ça ne suffit pas. Il faut avoir au moins 15$ de l'heure pour réussir à atteindre le revenu viable à Saguenay.»

Collaboration Carolyne Labrie