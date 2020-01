Quelle température pour le nouvel An?

La chaussée est enneigée sur pratiquement tout le réseau routier du Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin. Mis à part quelques sorties de route, aucun accident majeur n'est survenu. Quelques vols d'avion ont aussi été retardés à Bagotville.

Selon Environnement Canada, la neige et les vents se poursuivront jusqu'à ce soir dans la région, ce qui pourrait causer de la poudrerie. La nuit du jour de l'An risque toutefois d'être plus calme selon le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault.

«Ce soir et cette nuit, il y aura peut-être encore un peu de flocons, un ou deux centimètres maximum jusqu'à demain en matinée, mais essentiellement, ça va tomber de plus en plus faible».