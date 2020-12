Quels cadeaux se retrouveront sous le sapin cette année ?

Le confinement a même influencé nos choix de jeux cette année ! À quelques jours de Noël, la propriétaire des quatre boutiques la Galerie du Jouet dans la région, Audrey Tremblay, a dressé un palmarès des jeux les plus populaires.

Sans surprise, c'est la folie pour les casse-tête ! Depuis le mois de mars, la passion pour les 500 et 1000 morceaux ne fléchit pas. Les jeux d'évasion et les cabanes à construire ont aussi la cote et Audrey Tremblay explique qu'on est loin de notre enfance où on prenait les moyens du bord.

« On veut être à la maison, mais encore plus confiné. C'est des pailles et des raccords pour faire une base sur laquelle on peut mettre une couverture pour se faire une cabane. » - Audrey Tremblay, propriétaire de la Galerie du Jouet

Fort à construire, La Galerie du Jouet

Plusieurs jeunes risquent de trouver des cadeaux qui renferment des projets de bricolages sous le sapin, dont la broderie diamant qui est particulièrement prisée à la Galerie du Jouet.

« C'est le même principe qu'une peinture à numéros, mais à la place on va coller des petits diamants et ça fait une belle toile. J'en ai fait personnellement 2-3 jusqu'à maintenant. C'est magnifique. »

La collection Lego Friends est aussi très appréciée des enfants cette année ainsi que les jeux de société, souligne Mme Tremblay. En terminant, les tout-petits risquent de recevoir plusieurs jouets, pyjamas et toutous à l'effigie de Passe-Partout.