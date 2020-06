Questions et réponses de la santé publique régionale

Question: Combien de tests fait-on encore chaque jour dans la région? ​

Réponse : Au cours des dernières semaines, ce sont en moyenne 150 tests qui sont effectués quotidiennement. Il est important de mentionner qu'un même individu peut avoir fait plus d'un test.

Question: Est-ce qu'il y a des discussions avec la Santé publique nationale pour permettre à la population des régions moins touchées de revoir les règles? Par exemple les mesures de protection importantes chez le coiffeur ou la distanciation physique de 2 mètres et le port du masque en public ? ​

Réponse : Le gouvernement du Québec a déclaré le 4 avril dernier que tout le Québec connaissait une transmission communautaire du virus. Ce qui veut dire que le virus est désormais parmi nous et se ne transmet de personne à personne. Malgré le ralentissement de la circulation virale qui est encourageant, il convient de demeurer prudent et de maintenir les mesures qui doivent désormais faire partie d'une nouvelle façon de vivre. Ainsi, en considérant les déplacements à venir des grands centres vers les régions en période estivale par exemple, il faut demeurer vigilant et ne pas oublier que la situation dans la région est sous contrôle grâce à l'application des mesures.

Question: Comme il n’y a plus de nouveaux cas dans la région, est-ce qu’on comprend qu’il n’y a plus de gens asymptomatiques qui circulent actuellement?

Réponse : Les gens asymptomatiques ne sont pas identifiables (puisqu'ils n'ont pas de symptômes). Le virus circule partout au Québec, y compris dans la région; il circule faiblement, mais il circule néanmoins. On ne peut donc pas considérer qu'il n'y a pas de personnes asymptomatiques dans la population.

Question: Mon adolescente de 17 ans n’a toujours pas la permission de voir son petit copain légalement à moins de 2 mètres. Est-ce que ça viendra bientôt?

Réponse : Nous n'avons pas cette réponse pour l'instant et la distanciation physique doit être respectée pour les gens ne résidant pas sous le même toit. Le gouvernement établit une stratégie de déconfinement par paliers. Pour l'instant ceci n'est pas recommandé.

Question: Le gouvernement a annoncé la réouverture des clubs de golf en même temps que la reprise du tennis et la possibilité de faire du kayak et de la nage en eau libre. Or, il serait toujours interdit de se baigner dans les lacs situés sur des terrains de camping. Pourquoi?

Réponse : Selon les plus récentes infos du Gouvernement du Québec, la natation en eau libre (lacs) est permise, donc les plages ne sont pas fermées. Or, des mesures sont à respecter et chaque camping/exploitant de plage prend action de manière à pouvoir appliquer ces mesures en fonction de sa réalité respective (ex : nombre de personnes permises en fonction de la superficie de la plage).