Rapides et Dangereux : 250 constats d'infraction en un mois à Saguenay

Les automobilistes qui ont le pied pesant sont dans la mire des policiers. À Saguenay, pas moins de 250 constats d'infraction ont été remis depuis un mois, principalement sur le boulevard Talbot, dans le cadre de l'opération Rapide et Dangereux.

Le phénomène de courses de rue semble avoir pris de l'ampleur cette année, souligne le service de police qui en fait une priorité. Le nombre de plaintes de citoyens exaspérés par ce genre de comportements est par ailleurs à la hausse. Le bruit excessif, les agissements imprudents et les rassemblements illégaux dérangent la quiétude de certains secteurs de la ville.

« Je ne compte plus le nombre de fois où mes collègues et moi-même se faisons interpeller par les citoyens pour que cessent ces comportements toxiques. Les gens ont le droit de pouvoir profiter au maximum des quelques mois plus cléments de l'été à l'extérieur avec leurs fenêtres ouvertes et surtout, en sachant les leurs en sécurité. » - Kevin Armstrong, président de la commission de la sécurité publique