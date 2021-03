Rassemblement illégal : Une vingtaine d'ados réunis à Chicoutimi-Nord

Une vingtaine d'adolescents ont reçu un constat d'infraction pour rassemblement illégal ce midi sur le stationnement d'un dépanneur à Chicoutimi-Nord.

Les élèves de l'école secondaire Charles-Gravel se rencontrent régulièrement à cet endroit, souligne le porte-parole policier Bruno Cormier qui ajoute qu'à plusieurs reprises, des agents sont venus les avertir, parfois même avec des intervenants de l'école.

Au cours des dernières semaines, des lettres ont aussi été envoyées aux parents pour qu'ils discutent du problème avec leur enfant. Cette fois, tous les jeunes présents ont reçu un constat d'infraction de 560 $, le montant prévu pour les mineurs dans le décret gouvernemental.

« Malgré les nombreux avertissements, on quittait les lieux et on revenait quelques minutes plus tard. Chaque jour, on revoyait ces regroupements-là. Il y a aussi eu des problématiques de méfaits et ça nuisait aussi à la clientèle du Bouffe et Plus. » - Bruno Cormier, porte-parole du Service de Police de Saguenay