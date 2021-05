Recherches sur le lac Kénogami : l'homme retrouvé sain et sauf

L'homme parti en motomarine hier en fin d'avant-midi sur le lac Kénogami a été retrouvé sain et sauf cet après-midi.

C'est le pilote de l'hélicoptère de la base militaire de Bagotville qui l'a retrouvé. Il était arrivé en renfort pour aider les policiers qui patrouillaient en zodiac et à pied sur les berges du plan d'eau.

L'homme qui était parti hier vers 11h avait apporté sa tente, des vêtements chauds et sa canne à pêche pour une petite expédition, explique le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

« Il pêchait tout bonnement quand les secours sont arrivés. On lui a expliqué que ses proches étaient très inquiets et que les policiers étaient à sa recherche. Je pense que cette histoire nous dit que si vous partez comme ça, prenez le temps d'aviser les gens où vous allez et pour combien de temps. »