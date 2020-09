Recherches terminées à Saint-Rose-du-Nord: l'homme est retourné chez lui

Les recherches sont terminées à Saint-Rose-du-Nord pour retrouver un homme disparu depuis mardi.

Il est revenu à son domicile par lui-même selon la Sûreté du Québec. L'individu dans la cinquantaine a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins.

L'homme dans la cinquantaine serait parti en forêt mardi midi et il n'avait pas été revu. Les recherches avaient repris à 6h ce matin.

Son VTT avait été retrouvé par les policiers hier avant-midi à environ deux kilomètres de la rue du Quai et il n'était pas endommagé.

Suspension des recherches à Albanel

Les recherches pour retrouver Jean-Luc Beauregard, ce Dolmissois porté disparu depuis vendredi dernier, sont arrêtées pour le moment.

Sa chaloupe avait été retrouvée en marche sur la rivière Mistassini sans l'homme de 65 ans.

La Sûreté du Québec avait depuis déployé son unité de recherche en forêt.

Les recherches reprendront s'il y a de nouveaux éléments. La porte-parole de la SQ Nancy Fournier.

« On peut utiliser l'hélicoptère, le maître-chien, le nautique, les marcheurs, et les véhicules tout-terrain. Une fois qu'on a utilisé tous les outils qu'on avait par rapport au secteur donné après un certain temps si on n'a pas d'autres indices les recherches peuvent être suspendues, mais lorsqu'il y a de nouveaux éléments on reprend les recherches et l'enquête. »