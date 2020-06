Relancer l'économie par des projets routiers et d'infrastructures

Le gouvernement Legault dépose un projet de loi pour accélérer l'octroi de 202 contrats d'infrastructures, dont 90 en santé et 34 projets routiers. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient sa part du gâteau avec, entre autres, la construction de trois maisons des aînés.

Le document a toutefois fait sourciller les partis d'opposition puisqu'il prévoit alléger le processus pour obtenir des autorisations en matière d'urbanisme et d'environnement, ce qui aura des conséquences sur plusieurs lois actuelles.

« Il y en a qui appelle ça de la bureaucratie, moi j'appelle ça une façon d'être plus agile. On va essayer en amont, d'avoir les autorisations plus rapidement. » - Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé

La pièce législative empêcherait aussi les poursuites judiciaires envers la classe politique ou un organisme pour un acte accompli de bonne foi dans le cadre de cette loi et elle inclut le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, qui donne des droits exceptionnels au gouvernement, jusqu'à une date indéterminée.

L'opposition craint des débordements comme ceux dénoncés par la commission Charbonneau sur l'industrie de la construction, d'autant plus que le dépôt du projet de loi survient au moment où la vérificatrice générale a présenté son rapport qui pointe du doigt le manque de rigueur du ministère des Transports dans l'estimation de ses contrats.

Des projets pour la région

Dans la région, les projets ciblés sont ceux des blocs opératoires des hôpitaux de Chicoutimi et de Dolbeau-Mistassini ainsi que la construction de trois maisons des aînés, à Alma, Saguenay et Roberval.

On y prévoit aussi des travaux d'Hydro-Québec (ligne Appalaces-Maine) et l'amélioration de la route 169 à Alma et à Métabetchouan dans la courbe Émile-Doré, ainsi que sur la 170 à Saint-Bruno et à L'Anse-Saint-Jean.

Québec veut faire adopter son projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire le 12 juin.