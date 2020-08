Rentrée 2020 : Québec investira 20 M$ pour le rattrapage scolaire

La rentrée scolaire arrive à grands pas et c'est le Cégep de Jonquière qui lancera le bal dans la région. À compter de jeudi, les étudiants pourront se rendre sur place et prendre rendez-vous avec leurs enseignants en prévision de la rentrée qui sera lundi prochain, soit le 24 août.

Il a fallu tout revoir dans les établissements collégiaux et universitaires. À Jonquière, la responsable des communications, Sabrina Potvin, explique que la priorité était de permettre aux étudiants de passer au moins la moitié de leurs cours au cégep. :

« Le travail a été fait pour permettre aux étudiants d'être le plus possible au cégep. C'est sur que ça ne se fait pas sans contraintes, par exemple, les cours peuvent aller un peu plus tard le soir, mais c'est un moindre mal. Chaque étudiant aura donc au moins 50 % de ses cours en présence. »

Les cours reprendront le 31 août dans les cégeps d'Alma, Chicoutimi et Saint-Félicien ainsi qu'à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans tous les établissements, des activités de rentrée sont également organisées.

Engagement pour la réussite scolaire

Québec investit 20 millions $ pour engager le personnel nécessaire au rattrapage scolaire pour la prochaine rentrée. Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge promet également d'alléger la bureaucratie pour accélérer les services d'aide directs aux élèves.

On prévoit embaucher davantage de techniciens en enseignement spécialisé, d'enseignants et de tuteurs, pour faire du rattrapage, de la récupération et de l'aide aux devoirs.

« Il faut montrer qu'on est prêt à les accueillir et qu'on en fait plus que l'an passé. Il faut aussi convaincre nos jeunes de 15-16-17 ans de revenir en classe. » - Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge

Centre de services des Rives-du-Saguenay : 25 août

Centre de services du Pays-des-Bleuets : Rentrée progressive à compter du 31 août

Centre de services de La Jonquière : 31 août

Centre de services Lac-Saint-Jean : 31 août Retour en classe

À lire aussi : Aide financière aux études: aucune réponse à l'aube de la rentrée