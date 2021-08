Rentrée scolaire : Pas de masque dans la classe au Saguenay-Lac-St-Jean

Les élèves du primaire et du secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'auront pas à porter de masque dans leur classe. Celui-ci restera obligatoire dans les aires communes et le transport scolaire.

Comme annoncé en juin, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a confirmé mardi en début d'après-midi que le concept des bulles classes est aboli et qu'il pourra y avoir du parascolaire dans les écoles. Sa collègue Isabelle Charest a toutefois précisé qu'au secondaire, les jeunes devront présenter leur passeport vaccinal pour participer aux activités.

« Ce sera pour pratiquer les activités sportives à l'intérieur. À l'extérieur, ce sera pour les activités qui impliquent des contacts fréquents ou prolongés comme le hockey, le soccer ou le football. » - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

Les jeunes des concentrations sport-études pourront se faire demander leur passeport vaccinal pour participer à des compétitions entre villes ou régions. À noter également que le transport scolaire accueillera un nombre régulier de jeunes.

Gestion des cas différente

Un nouveau protocole de gestion des cas de COVID-19 sera déployé. Si un élève s'avère positif, il sera retiré de la classe. Le reste du groupe rester à l'école et devra porter un masque ainsi que se soumettre à des tests de dépistage.

« Ils n'iront pas dans leurs activités parascolaires, mais ils pourront poursuivre leur enseignement. Nous ferons aussi des tests au jour 3, 5 et 7. La gestion des cas et des contacts va être de beaucoup simplifiée. » - Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Les élèves testés positifs à la COVID-19 pourront également revenir plus rapidement en classe si la situation le permet. Des tests de dépistage rapides seront déployés au besoin dans les écoles.

Le Dr Aubin a confiance

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 21 cas actifs ( en baisse de 3 par rapport à la veille ) et un cas s'est ajouté aujourd'hui. Il n'y a aucune hospitalisation. Questionné sur la situation régionale par, le Dr Donald Aubin s'est dit confiant pour la rentrée scolaire et les prochaines semaines.

« Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des cas ? C'est toujours possible, mais on va surveiller le tout. On a une très bonne collaboration des milieux scolaires et on devrait être capable de maintenir cette situation dans un niveau acceptable. » - Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Vous pouvez visionner l'entrevue complète du Fil Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au Québec, plus de 85 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une dose et 76,7 % sont doublement vaccinés contre la COVID-19. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 92% des jeunes ont reçu une première dose et 76% ont reçu deux doses.